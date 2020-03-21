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Новости » Политика » Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы

Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы

Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы
Кремль оценивает позитивно сообщение о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве возглавит советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве.

"Я пока, честно говоря, не видел какой-то информации из нашего МИДа о том, что официально какая-то была нота на этот счет. Но мы слышали заявление, и это позитивное заявление, естественно, мы весьма позитивно их воспринимаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, проинформирован ли Кремль по дипломатическим каналам, что советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию и намечается ли какая-то двухсторонняя встреча.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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