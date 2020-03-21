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Новости » Шоу-бизнес » Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, говоря, что их не купить в аптеке, – верх цинизма»

Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, говоря, что их не купить в аптеке, – верх цинизма»

Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, говоря, что их не купить в аптеке, – верх цинизма»
В конце нулевых Ксения Собчак и Тина Канделаки были лучшими подругами — вместе посещали московские тусовки, вели светские мероприятия, ездили в отпуск. Но в какой-то момент звезды неожиданно рассорились и вот уже 10 лет поливают друг друга грязью.

Накануне Ксения возмутилась тем, что Тина на сайте своего косметического бренда продает комплект из пяти масок за тысячу рублей, при этом в аптеке одна штука стоит не больше 10. «Напомните мне, как называются люди, которые во времена кризиса наживаются на панике и беде?» — вопрошает Собчак.

Канделаки не стала молчать и резко ответила бывшей подруге. По словам телеведущей, макси нужны работникам ее компании, но их сейчас в Москве нигде не купить, даже оптом, а за пределами столицы цена составляет 120 рублей за штуку. «Мне сложно сравнивать себя с вами: стартовые условия неравны. Но реальный бизнес и реклама — вещи очень разные. Вы же рекламируете многих, не так ли. Каково вам быть лицом разных марок? Или в аптеках все опять в наличии и, конечно, по старой цене?» — язвит Тина.

Собчак не сдалась и продолжила гнуть свою линию, обвинив Канделаки в построении «бизнеса на крови».

«Продавать маски за тысячу и еще приводить аргумент что «в аптеке их не купить за 10» — это верх цинизма. В принципе, в войну хлеб продавали за бриллианты и говорили: «В булочной хлеба же сейчас не купить». Это называется бизнес на крови», — считает Собчак.

Кроме того, Ксения Анатольевна обвиняет Канделаки в нечестной игре. По ее мнению, бизнесвумен пользуется протекцией влиятельных друзей супруга, поэтому может позволить себе вести несколько проектов, убыточность которых видна невооруженным глазом. В конце виртуальной перепалки Собчак вызвала Тину на своеобразную словесную дуэль, хотя та уже давно напрочь отказывается беседовать с бывшей подругой.

«С удовольствием бы обсудила ваш так называемый «бизнес» по отмыванию денег через патчи публично на любой площадке. А пока не буду отвлекать вас от спекуляции масками. Редкая возможность нажиться на чужой панике, я понимаю», — резюмировала Ксения.

В Сети внимательно наблюдали за «баттлом» двух женщин. Многие встали на сторону Собчак, отметив, что маски в условиях пандемии коронавируса нужны больным людям, а Тина в открытую наживается на чужой беде. Другие же сказали, что Канделаки изначально производит продукт премиум-класса, поэтому и устанавливает цену для богачей.  

Отметим, что две звезды отечественного телевидения так и не договорились встретиться для того, чтобы выяснить отношения. Тина после скандала опубликовала очередной ролик из спортзала, где она повышает иммунитет, а вот Ксения отправилась в ресторан «Сахалин», где устроила эротические игры с супругом Константином Богомоловым.

Театральный режиссер прилюдно начал раздевать жену и трогать за грудь. Судя по всему, женщина не была против таких нежностей и в шутливой манере комментировала действия любимого. «Помыли руки, зажгли свечи и заказали гречи. Встретим конец света достойно», — резюмировала Собчак.

Фото: Legion-Media, Instagram


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Добавлено: 21 мар 2020 в 11:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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