Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

Об опасности глобальной пандемии человечество предупреждали, и не раз. В 2009 году аналитический центр ЦРУ выпустил доклад о глобальных тенденциях до 2025 года, в котором говорилось, что «появление высокозаразного респираторного заболевания среди людей, в отношении которого не будет принято адекватных мер, может вызвать мировую пандемию». Об этом пишет французская Le Figaro.

Более того, там значилось, что появиться такое заболевание может в высоконаселённом регионе, где животные и люди живут скученно — например, в Китае и Юго-Восточной Азии. Причём эксперты называли и сам коронавирус в качестве этого возможного заболевания. А недостаточная степень развития здравоохранения в стране, откуда пойдёт вирус, помешает выявить его на ранней стадии. И несмотря на ограничения по передвижению людей, те, у кого симптомы будут нетипичными, смогут распространить болезнь по другим регионам и континентам, предрекали в ЦРУ.

Такие предсказания подпитывают теории заговора. Так, например, миллиардер Билл Гейтс в 2017 году на конференции по безопасности в Мюнхене говорил о том, что государства не придают должного внимания связи между санитарным состоянием и международной безопасностью. Он предсказывал тогда, что ещё при его жизни произойдёт глобальная пандемия с высокой смертностью, призывая готовиться к ней, как военные готовятся к войне.

И во Франции в документах по стратегической безопасности тоже упоминалась санитарная угроза. Так, в 2008 году риск пандемии там оценивали как «средней вероятности». При этом отмечалось, что новые эпидемии могут спровоцировать крупные социальные потрясения. В 2013 году этот риск уже оценивали как повышенный, отмечая, что перемещение людей и товаров, концентрация людей в мегаполисах и недостатки системы здравоохранения способствуют появлению новых кризисов. При этом там упоминаются вирусы межвидового характера и вирусы, которые утекли из лабораторий.

Однако, несмотря на все эти предупреждения, кризиса избежать не удалось. И эксперты связывают это не с качеством аналитики, а с тем, как сложно переубедить тех, кто отвечает за принятие решений. Так что если проблема эпидемий и была в аналитических документах, то её не считали столь же важной, как другие вопросы, как военную угрозу, терроризм. И точно так же, по словам экспертов, ещё многое нужно сделать для киберсферы, безопасности санитарной и экономической.

Впрочем, военные периодически проводят учения по борьбе с бактериологическими угрозами. У французской армии такие меры существуют ещё со времён эпидемии H1N1 («свиного гриппа», вызвавшего пандемию в 2009 году — прим. ИА Newstes ), отмечает Le Figaro.