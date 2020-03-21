Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 20 марта.

Отмечается, что на церемонии прощания были его родственники, друзья и соратники из его партии «Другая Россия». Похороны были закрытыми согласно воле писателя.

Эдуард Лимонов умер в 77 лет из-за осложнений после операции. Он страдал онкологическим заболеванием. О его смерти стало известно 17 марта. Лимонов — автор таких произведений, как «Это я — Эдичка», «История его слуги», «Иностранец в смутное время», «Дневник неудачника» и «У нас была великая эпоха», он являлся лидером и основателем незарегистрированной партии «Другая Россия».