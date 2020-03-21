Little Big не смогут представить Россию на "Евровидении-2021" с песней "Uno"

Организаторы "Евровидения-2020" в минувшую среду официально объявили об отмене международного песенного конкурса в Роттердаме. Теперь стало известно, что заявленные участники мероприятия не смогут выступить в следующем году с уже представленными песнями.

"Было решено, что в соответствии с правилами "Евровидения" песни этого года не смогут быть представлены на конкурсе в 2021 году", - сообщил ЕВС (Европейский вещательный союз) на своей странице в твиттере.



ЕВС также отметил, что страны-участницы "Евровидения" смогут выбрать новых артистов для мероприятия. В противном случае существует возможность оставить уже заявленных музыкантов, которые должны были выступить на конкурсе 2020 года.

"Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового", - говорится в сообщении.



Песенный конкурс "Евровидение" должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы на прошлогоднем конкурсе поп-исполнителя Дункана Лоуренса.

От России на международный песенный конкурс должна поехать группа Little Big, которая ранее представила для "Евровидения" новую песню "Uno". В официальном инстаграм-аккаунте коллектив прокомментировал отмену конкурса.

Наверняка вы уже слышали, что Евровидение-2020 отменяется в связи с глобальной эпидемией. Мы сожалеем, но так же считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации. С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается несмотря на коронавирус!

Клип на песню "Uno" за считанные дни набрал на Youtube несколько десятков миллионов просмотров.



"Мы сожалеем от отмене "Евровидения". Для себя сочтем, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном Ютуб-канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", - цитирует Super Константина Эрнста.



Как писал NEWSTES, ранее на Западе Little Big обвиняют в гомофобии из-за издевательств над гей-парадом.