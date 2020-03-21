Little Big не смогут представить Россию на "Евровидении-2021" с песней "Uno"

Организаторы "Евровидения-2020" в минувшую среду официально объявили об отмене международного песенного конкурса в Роттердаме. Теперь стало известно, что заявленные участники мероприятия не смогут выступить в следующем году с уже представленными песнями.
"Было решено, что в соответствии с правилами "Евровидения" песни этого года не смогут быть представлены на конкурсе в 2021 году", - сообщил ЕВС (Европейский вещательный союз) на своей странице в твиттере.
ЕВС также отметил, что страны-участницы "Евровидения" смогут выбрать новых артистов для мероприятия. В противном случае существует возможность оставить уже заявленных музыкантов, которые должны были выступить на конкурсе 2020 года.
"Вещатели могут решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в 2021 году: либо представителя этого года, либо нового", - говорится в сообщении.
Песенный конкурс "Евровидение" должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы на прошлогоднем конкурсе поп-исполнителя Дункана Лоуренса.
От России на международный песенный конкурс должна поехать группа Little Big, которая ранее представила для "Евровидения" новую песню "Uno". В официальном инстаграм-аккаунте коллектив прокомментировал отмену конкурса.
Клип на песню "Uno" за считанные дни набрал на Youtube несколько десятков миллионов просмотров.
"Мы сожалеем от отмене "Евровидения". Для себя сочтем, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном Ютуб-канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big", - цитирует Super Константина Эрнста.
Как писал NEWSTES, ранее на Западе Little Big обвиняют в гомофобии из-за издевательств над гей-парадом.