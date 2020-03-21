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Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Любовный гороскоп сулит представителям Зодиака много романтических перемен. А чтобы не упустить свое счастье, предлагаем заглянуть в прогнозы астрологов на ближайшие 7 дней.

Астрономическая весна наконец-то пришла, но она будет не такой суровой, как предполагали астрологи. Наступающая неделя обещает быть легкой: в любовных начинаниях большинству людей будет сопутствовать удача, так что сейчас благоприятное время для того, чтобы воплотить в жизнь самые смелые замыслы. Особенно повезет влюбленным людям: отношения будут развиваться в нужном русле, без ссор и прочих трудностей — эта спокойная и счастливая неделя, наполненная романтикой. Да и одиночкам выпадут шансы встретить свою половинку, главное — прислушаться к рекомендациям астрологов.


Овен

Это будет действительно важный момент в жизни Овнов: на этой неделе можно наконец договориться с любимым человеком. В чем-то признаться, что-то простить. Звезды предлагают нырнуть в самые глубины собственных противоречий, отвлекаясь лишь на то, чтобы найти новую работу, хобби или дополнительный источник дохода.

Телец

В сфере романтических отношений Тельцам поможет направленность не на себя, а на любимого человека. Тем, кто уже давно находится в серьезных отношениях, астрологи советуют привнести разнообразие в совместную жизнь. А одиноким Тельцам стоит быть осторожнее и блюсти бдительность. Необдуманные решения могут обернуться серьезными проблемами.


Близнецы

На этой неделе удача будет на стороне тех Близнецов, которые способны проявить такие качества, как искренность, доброжелательность, нежность, обходительность и забота по отношению к партнеру. Не стоит сомневаться в том, что и любимый человек ответит взаимностью. Но такой подход не исключает наступательных действий, например, если требуется покорить чужое сердце.

Рак

Недопонимания и ссоры прошлого самое время оставить в прошлом. Если удастся сосредоточить свое внимание на положительных моментах взаимоотношений, то легко получиться вывести чувства на новый, более духовный уровень. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют как можно больше времени уделять партнеру. Хотя бы один вечер необходимо посвятить серьезному разговору. Иначе проблемы просто перегрузят эмоционально и энергетически.

Лев

Влюбленные Львы могут не сомневаться в своей привлекательности для противоположного пола. Сейчас, без сомнений, получится подобрать ключик даже к самому холодному сердцу. Астрологи советуют подкрепить уверенность в себе духовными практиками. Особенно это касается Львов, положение которых на любовном фронте вызывает вопросы. Не стоит терять время попусту, сейчас есть все шансы стать лучше и получить важные ответы.


Дева

Звезды советуют Девам стать внимательнее: на этой неделе появится реальная возможность стать счастливее, привлечь внимание интересующего человека, укрепить отношения — масштаб будет у каждого свой, но желаемое вполне может стать реальным. Другая немаловажная тема недели — натянутые отношения с партнером. В эти дни удастся не просто помириться, а договориться, простить и начать с чистого листа.

Весы

На этой неделе звезды советуют Весам переключиться на любовную сферу и уделить ей внимание. Если сейчас никак не возможно разнообразить совместную жизнь, стоит подумать о том, как вырваться из рутины и конфликтов. В будущем это освежит и укрепит чувства. Свободные Весы, возвращающиеся домой сразу после дневных дел, могут упустить шансы на встречу с судьбой. Желательно объявить бой рутине и решиться на подвиг.

Скорпион

Скорпионам в отношениях противопоказано погружаться в быт и рутину. Весна с каждым днем все больше вступает в свои права, требуя свежих впечатлений и ярких эмоций. И лучше их получить вместе с дорогим сердцу человеком. Свободным представителям Знака также рекомендуется подумать о том, как разнообразить будни и привлечь в жизнь счастливые перемены.

Стрелец

Конец марта сопряжен с трудностями личного характера. По словам астрологов, в личной жизни Стрельцов будет происходить что-то непонятное. В одиночку с этим будет сложно разобраться: есть риск представить одно, а получить совершенно другое. Астрологи советуют не торопиться впечатляться любыми новостями и слухами, вначале их необходимо проверить. Узнать какую-то тайну партнера получится, если подключить интуицию.


Козерог

Тем Козерогам, которые давно и безуспешно пытаются добиться взаимности, улыбнется удача. Конец марта сделает окружающих мягким воском в их руках. Главный совет от астрологов — оставаться прагматиками и вкладываться в отношения, где заранее виден результат. Не стоит подавлять партнера, лучше доказать ему, что, несмотря на все трудности характера и командирские замашки, вам можно доверять. Напор можно искупить подарками и другими практическими жестами внимания.

Водолей

Конец марта станет для Водолеев знаковым временем. Прогноз показывает, что удастся преуспеть в любви. Это относится ко всем Водолеям без исключения. Даже тем, чьи отношения подошли к краю пропасти, судьба приготовила подарок в виде шанса наладить связь. Перед одинокими представителями Знака также откроются неожиданные перспективы — познакомиться с интересным человеком или превратить дружбу в серьезный роман.

Рыбы

На этой неделе Рыбы, весьма вероятно, обзаведутся если не романом, то поклонником точно. Не стоит отказываться от свиданий: даже если они не приведут к долгосрочным отношениям, есть все шансы отлично провести время и еще раз убедиться в собственной привлекательности. Семейным Рыбам очень важно разделять работу и частную жизнь. В критические моменты вероятно столкновение этих сфер. Звезды советуют не срываться на партнере и во всем искать золотую середину.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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