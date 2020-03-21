Людмила Артемьева впервые появилась в Сети после ухода из "Сватов"

Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева опубликовала первый пост в инстаграме, после новости о том, что она покидает комедийный сериал "Сваты".

"Всем хорошего дня", — написала Артемьева.

Ей сразу начали писать в комментариях подписчики и спрашивать: действительно ли она не будет сниматься в седьмом сезоне?

"Подскажите пожалуйста, будете ли вы в "Сватах 7"? Очень переживаем", — поинтересовалась @nishevavitaliya."

А вы будете сниматься в новом сезоне? Очень хотим", — написала @__prosto_.dasha__.

"Вернитесь в "Сваты", пожалуйста", — попросил @ni.kolaev2338.

"Печально осознавать, что любимая актриса не сыграет роль в "Сватах", — подчеркнула @dinka_adaeva.

Несмотря на слова и просьбы пользователей, Людмила Артемьева не комментирует ситуацию.