Людмила Артемьева впервые появилась в Сети после ухода из "Сватов"

Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева опубликовала первый пост в инстаграме, после новости о том, что она покидает комедийный сериал "Сваты".
"Всем хорошего дня", — написала Артемьева.
Ей сразу начали писать в комментариях подписчики и спрашивать: действительно ли она не будет сниматься в седьмом сезоне?
"Подскажите пожалуйста, будете ли вы в "Сватах 7"? Очень переживаем", — поинтересовалась @nishevavitaliya."
А вы будете сниматься в новом сезоне? Очень хотим", — написала @__prosto_.dasha__.
"Вернитесь в "Сваты", пожалуйста", — попросил @ni.kolaev2338.
"Печально осознавать, что любимая актриса не сыграет роль в "Сватах", — подчеркнула @dinka_adaeva.
Несмотря на слова и просьбы пользователей, Людмила Артемьева не комментирует ситуацию.