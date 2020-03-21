Лукашенко: Россия согласилась на условия Минска по поставкам нефти

Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти в Белоруссию. Об этом сегодня, 21 марта, во время совещания по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий заявил Александр Лукашенко.

«Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — спросил Лукашенко.

При этом, отвечая на заданный вопрос, глава Администрации Игорь Сергеенко белорусского лидера подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

Напомним, с начала года российская нефть практически не поступает по нефтепроводу «Дружба» на белорусские НПЗ. Минск не согласен с ценой, предлагаемой российскими нефтяными компаниями. Исключение составляют поставки группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.