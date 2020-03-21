Лукашенко сообщил о реакции России на предложения Белоруссии по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти, при этом Москва представила и ответные предложения по этому вопросу, передает РИА Новости.

Как сообщает, в свою очередь, госагентство Белта, соответствующее заявление белорусский лидер сделал, заслушивая доклад о работе республиканских НПЗ.

Александр Лукашенко отметил, что рабочая группа по этому вопросу должна не только мониторить ситуацию в нефтяной сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских предприятий.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" – спросил президент Белоруссии.

Глава администрации президента подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

Белоруссии Сергей Румас 11 марта после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск представил Москве новые идеи для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала дать ответ после соответствующих консультаций.

Оба НПЗ в Белоруссии в настоящее время работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ не могут договориться о долгосрочных контрактах на сырье из-за ценовых разногласий.

С учетом этого Минск диверсифицирует поставки нефти, при этом продолжая переговоры с компаниями РФ. В марте из разных источников, включая собственную добычу внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти. Закупки нефти сейчас ведутся Минском в том числе через трейдеров, поставки осуществляются через порты в Одессе и Клайпеде.

Ранее радио Sputnik сообщило, что посол России рассказал о диалоге Москвы и Минска по нефти.