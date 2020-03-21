Лунный день сегодня 21 марта 2020 года

Суббота встретит нас Луной в Водолее. В это время астрологи советуют всем без исключения обратить внимание на лунную фазу. По их словам, день обещает серьезные прорывы в творчестве и любви.

Март в разгаре, а день предстоит неоднозначный и очень эмоциональный. Но, как мы знаем, из любой лунной фазы можно извлечь пользу. И сегодня астрологи советуют разобраться с накопившимися текущими задачами. Самое важное — оставаться в режиме «самосохранения»: быть спокойными и терпеливыми, не расходовать силы впустую. Инициатива 21 марта поощряется, если заниматься делами, которые вызывают неподдельный интерес.

Фаза Луны: 26-27 лунный день. Убывающая Луна в Водолее привнесет в атмосферу дня дух новизны, новаторства и энтузиазма. Возможны необычные чувства и странные желания: формируется новый порядок дел, а непривычные ощущения — спутники перемен.

Магнитные бури: магнитосфера земли спокойна, день пройдет мирно, без угрозы магнитного шторма.

Благоприятные дела 21 марта:

любая организационная деятельность;продвижение новаторских идей;реализация планов;встречи с друзьями;обращение к творчеству.

Опасности и риски 21 марта:

Домашние дела при Луне в Водолее

значительные траты;самокритичность;агрессия и применение силы;пассивность и бездействие.

Сегодня хорошо пройдут практически все дела, связанные с домом. Водолей любит домашний уют, но благоприятны и походы в гости, а также ночевки под чужой крышей. Если 21 марта предстоит ночевать в гостях или в незнаком месте, важно вызвать у себя чувство уюта и защищенности. Например, лечь спать под пледом или заварить себе вкусный чай, как дома.

Работа и деньги в субботу

Карьерные дела сегодня вряд ли вызовут интерес, но от работы все же не уйти. Сложностей не составит решение текущих вопросов, а также реализация новых планов — все будет делаться само собой. И во всем важно лишь ваше присутствие и присмотр.

В финансовой части сохраняется напряжение, особенно с наличными деньгами. Но скоро ряд ограничений, связанных с убывающей фазой Луны, спадет, и мы почувствуем облегчение. А пока в случае крайней необходимости можно обратиться за денежной помощью к близким.

Внешний вид по лунному календарю

Цветовая палитра, гармонирующая с Водолеем, разнообразна. Голубой, синий, зеленый, фиолетовый — все это цвета удачи и процветания сегодня. Эксперты сайта dailyhoro.ru также советуют обратиться к блестящим тканям и нарядам с пайетками или вышивкой. Серые, холодные, безжизненные оттенки могут ухудшить настроение и лишить активности.

Любовь и отношения в этот день

В любви под покровительством Водолея появится больше легкости и одновременно чувственности и искренности. В отношениях с близкими и любимыми людьми астрологи советуют оставить все заботы, обиды и расчеты. Пусть все идет своим чередом, ведь это день незабываемых чувств и встреч, когда за каждым поворотом ждет счастье.

Настроение и здоровье 21 марта

Любовь, творчество, общение, светлые надежды, радостные ожидания — все это дарит Водолей. И даже если не все будет складываться в вашу пользу, ничто не сможет надолго омрачить настроение. Состояние здоровья тоже будет в норме. Временами возможны энергетические спады, которые будут ощущаться как слабость. Желательно сократить нагрузки.