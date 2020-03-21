Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

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Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила рекордное среди европейских стран распространение коронавируса в Италии. Об этом она рассказала в интервью «Аргументам и фактам».

По ее словам, Италия закрыла границы для туристов и начала проверять въезжающих только в начале марта — спустя два месяца после того, как Китай объявил о новой инфекции. «Поэтому, конечно, это халатность и полное забвение санитарных норм в одной из самых красивых стран Европы», — сказала она.

Также в Италии высокая доля пожилого населения (около трети), смертность среди которого наиболее высокая. Помимо этого, в итальянской культуре есть традиция объятий и поцелуев со знакомыми и незнакомыми людьми, что сыграло «роковую роль» в распространении эпидемии, объяснила Малышева.

Врач добавила, что введенные во всем мире карантинные меры действительно способны остановить пандемию COVID-19, однако первые результаты — отсутствие роста заболеваемости и тяжелых случаев — будут заметны через одну-две недели. Через 14 дней, по ее словам, станет окончательно ясно, чего удалось достичь властям.

По мнению Малышевой, Москва «блестяще» готова к любому развитию событий: так, в Коммунарке за 12 дней была развернута новая больница для зараженных пациентов, выделены специальные больницы, которые принимают больных пневмонией. Кроме того, власти страны приняли решение проводить тесты на коронавирус всем въезжающим в страну.

Рассуждая о разработке вакцины, она заметила, что не стоит рассчитывать на ее появление менее чем через три месяца. «Но то, что она появится, не вызывает никаких сомнений, потому что сегодня практически все ведущие страны, включая Россию, приступили к ее созданию», — подчеркнула доктор.

В феврале Малышева и Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса в эфире шоу «Вечерний Ургант». В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.