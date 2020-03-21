Медучреждениям России предписано срочно зарегистрировать всех сотрудников

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций в срок до 20 марта зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте самого министерства.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на телеграмму, подписанную заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым. Телеграмма отправлена в медучреждения 18 марта, ее подлинность изданию подтвердил генеральный директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский.

«Эта телеграмма действительно была, мы актуализировали сведения о своих врачах. Это делается для того, чтобы четко понимать, сколько медицинских работников существует», — сказал он.

Врачи связывают данное поручение с распространением коронавируса. По последним данным, в России подтверждено 243 случая заражения, 131 из них — в Москве. Выздоровели 12 человек.

Ранее ИА Newstes сообщало, что доктор медицинских наук, член РАЕН Анатолий Альштейн высказал предположение, что к лету Россия должна справиться с эпидемией коронавируса.