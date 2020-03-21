Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических частей

В Вооруженных силах России повышаются возможности и перспективные показатели центров электронной картографии. Об этом накануне, 20 марта, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы завершили оснащение топогеодезических воинских частей современным оборудованием, позволяющим обеспечивать войска более качественными данными о местности», — отметил Шойгу.

Он пояснил, что создан 21 центр электронной картографии. В них поставлены 894 аппаратно-программных комплекса, которые повысили уровень топогеодезического и навигационного обеспечения Вооружённых сил на 20%.

«Эффективность применения созданных центров подтверждена в ходе действий группировки войск в Сирии и учений различного уровня. На заседании заслушаем предложения по развитию данных центров», — заключил генерал армии Сергей Шойгу.