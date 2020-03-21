Минобрануки проконтролирует профподготовку госслужащих

Правительство дополнило список информации в сфере образования, которую должны обязательно отслеживать исполнительные власти. В частности, в систему мониторинга добавился блок данных о подготовке государственных гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. Это предполагает постановление кабмина, которое вступает в силу 21 марта.

Государственный мониторинг в сфере дополнительного профессионального образования ведёт Министерство науки и высшего образования. Теперь ему предстоит собирать и актуализировать численность учащихся госслужащих, используемые образовательные технологии в этой отрасли, профессионально-общественную аккредитацию доппрограмм, а также качество подготовки госслужащих.

Мониторинг системы образования введён в России в 2013 года. Благодаря ему государство может непрерывно системно анализировать и оценивать состояние и перспективы отечественной образования, а также корректировать политику в этой сфере.

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