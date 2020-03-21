Минздрав в срочном порядке пересчитал всех медработников страны

Министерство здравоохранения РФ поручило руководству всех государственных и частных медицинских организаций составить списки своих сотрудников из числа медперсонала. На выполнение поставленной задачи ведомство отвело два дня, начиная с 18 марта.

Павел Пугачев - замминистра здравоохранения России, направил главам больниц и поликлиник соответствующую телеграмму. Дата исполнения приказа - 20 марта. В этот срок все медицинские работники страны должны быть пофамильно несены в единую систему идентификации на портале госуслуг, а также в регистр на сайте Минздрава.

РБК, публикуя новость, приводит комментарий директора Европейского медицинского центра (EMC) Андрея Яновского, подчеркнувшего, что данная мера необходима для понимания, "сколько медицинских работников существует".