Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Российская нефтяная отрасль является одной из наиболее конкурентоспособных в мире, она готова к нынешней волатильности на глобальных рынках, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На совещании по экономическим вопросам в субботу он подчеркнул, что глобальная экономика сейчас переживает очень волатильный период, который непосредственно сказывается на нефтяном рынке.

"Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности, она из наиболее конкурентоспособных в мире. Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме, и на данный момент Россия продолжает размещать свою продукцию на ключевых рынках", - сказал Мишустин.