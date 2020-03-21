МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса

Мартин МюлейзенФото: flickr.com/imfphoto

Директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен (Martin Mühleisen) предсказал, что экономические последствия пандемии коронавируса SARS-CoV-2 будут тяжелыми, однако их удастся преодолеть. Запись его интервью опубликована на сайте МВФ.

Экономист отметил, что из-за пандемии и карантинных мер, которые принимаются во многих странах, упадет и производство, и спрос. В первую очередь пострадают сфера обслуживания, туризм, другие отрасли, связанные с непосредственным взаимодействием людей. Это приведет к резкому замедлению экономической активности, которое ударит по всей экономике, в том числе по финансовому сектору.

В то же время Мюлейзен считает, что сейчас финансовые институты лучше подготовлены к потрясениям, чем накануне мирового экономического кризиса в 2009 году. По его словам, пандемии предшествовали продолжительное расширение экономики и рост занятости, которые создали буфер, способный смягчить негативные последствия замедления экономической активности.

«Этот кризис наступил, когда мы, надеюсь, готовы к такому удару и можем с ним справиться, — пояснил экономист. — Хотя последствия, вероятно, будут довольно тяжелыми».

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациентоа. Известно о 253 случаях заражения, выявленных в России.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.