На Ставрополье завели дело на главного инфекциониста, неделю заражавшего население после отдыха в Испании

Зампредседателя ставропольского краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил, что в крае начали возбуждать первые дела в отношении несознательных граждан, побывавших в странах с негативной эпидемиологической обстановкой, однако по каким-то причинам решившим это скрыть и игнорировать правила карантина – самоизоляцию.

Чиновник отметил, что стравропольцам, нарушившим режим самоизоляци, придется нести ответственность. Впрочем, конкретных данных, об уголовной или административной ответственности идет речь – нет.

Скворцов рассказал, что им известно обо всех, кто недавно вернулся из-за рубежа. Всем этим людям была рекомендована самоизоляция. Впрочем, рекомендации в данный момент носят обязательный характер, а их неисполнение предусматривает наказание.

Согласно данным ставропольского Минздрава, на самоизоляции находятся 300 человек, карантин продлен до 30 марта. В данный момент из новосибирской лаборатории "Вектор" ждут данные тестов 12 человек. Власти еще раз напомнили о необходимости 14-дневного карантина в случае посещения регионов, где выявлены случая коронавирусной инфекции, пишет RG.

При этом НТВ сообщает, что главный инфекционист края Ирина Санникова после отдыха в Испании неделю ходила на работу, являясь разносчиком COVID-19.