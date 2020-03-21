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Новости » Россия » Названо число радующихся удаленной работе россиян

Названо число радующихся удаленной работе россиян

Названо число радующихся удаленной работе россиянФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лишь 29 процентов россиян рады возможности удаленной работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру.

Компания провела опрос среди 1,3 тысячи человек. 54 процента респондентов рассказали, что по-прежнему ходят на работу. Из остальных 29 процентам нравится удаленный режим работы, 7 процентов опрошенных жалуются на упавшую производительность труда, а 10 процентов отмечают дискомфорт при работе дома и желают попасть обратно в офисы.

Из-за ситуации с коронавирусом работодатели все чаще рекомендуют сотрудникам перейти на удаленную работу. В частности, такие же рекомендации дают власти. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также призвал подмосковных работодателей позволить сотрудникам работать из дома.

Перевод на удаленную работу привел к тому, что в ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков. У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились. Всего в мире более 266 тысяч зараженных, из них умерли более 11 тысяч.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения


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Добавлено: 21 мар 2020 в 06:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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