Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Игорь СечинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сечина, в скором времени произойдет коррекция нефтяного рынка. «В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении», — спрогнозировал он.

При этом уже к концу года рост цен на сырье может составить до 60 долларов за баррель, добавил Сечин. Однако, по его мнению, для этого необходим выход сланцевой нефти с рынка.

Обвал цен на нефть начался в марте. Отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

18 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.