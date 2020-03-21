Новолуние в марте 2020 года

Новолуние — это время кардинальных перемен. Но порой Луна вносит свои коррективы, усиливая волнение или прибавляя проблем. Выстоять и стать заложником неприятностей — помогут астрологические советы.

Новолуние — это важный момент, когда необходимо отпустить весь балласт, эмоциональный и энергетический, проститься с тем, что мешает двигаться к цели и покорять вершины. А значит, для всех настало время анализа, подведения итогов. Проработав все события прошедшего лунного месяца, можно максимально приблизиться к состоянию баланса, спокойствия и счастья.

Особенности Новолуния в марте

Новолуние в марте состоится 24 числа в 12:30 по московскому времени. Оно пройдет под эгидой импульсивного Овна, что окажет сильное стимулирующие влияние. Обнажаться тайные страхи, кармические узлы и все, что ассоциируется с болью, но, по словам астрологов, это будет очищающее чувство.

Новолуние может принести проблемы, страх, несдержанность и одержимость только при наличии внутренних ограничений и паники, вызванных происходящем в мире. Прежде всего Луна — планета души, которая с мудростью и любовью учит, как исцелить себя и окружающих состраданием и сочувствием.

Новолуние 24 марта попадет только под влияние одной значимой планеты — Сатурна, который будет настроен крайне положительно. Главные темы грядущего Новолуния — семья, прошлые жизни, карма, кармические раны, а также исцеление и духовный рост. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сосредоточиться на этих вопросах, проявив терпение и настойчивость в борьбе за счастье. Поскольку Новолуние выпадает на вторник, у всех есть отличный шанс зарядить себя энергией на предстоящую неделю: помедитировать, пофантазировать, проанализировать и освободиться от гнетущего.

Рекомендации астрологов на 24 марта

Новолуние — время обновления, когда мы начинаем видеть и понимать себя гораздо лучше, чем прежде. При этом лунный свет высвечивает не только наши положительные качества, но и отрицательные. Однако если вы будете относиться к себе с любовью и сможете принять свои недостатки, это день подарит вам личностный рост

Астрологи также предупреждают о том, что 24 марта мы будем восприимчивы к чужим поступкам. Если вы заметите, что окружающие поступают плохо или неправильно, постарайтесь удержать себя от громких высказываний и обвинений. Не стоит вслух высказывать свое недовольство и осуждать чужие решения. Лучше уделить время нравственному очищению, поработать над собственной репутацией и самооценкой.

Луна проведет 24 марта в созвездии Овна, что не даст никому расслабиться. Однако важно взять под контроль свои эмоции. С приходом Новолуния, приносящем энергетические изменения, важно концентрироваться на своем внутреннем мире и избегать деструктивных эмоций. Во вторник многим может показаться, что почва уходит из-под ног, но не стоит впадать в панику. Уделите больше времени медитации и почувствуйте единство со Вселенной. Концентрация на себе и духовные практики помогут пережить астрологические перемены с максимальной пользой для себя.