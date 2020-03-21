Новосибирская группа записала "заклинание" против коронавируса

Новосибирская рок-группа "Рви Меха – Оркестр!" записала и опубликовала в соцсетях шуточную песню-заклинание против коронавируса – в музыкальной зарисовке соединили творчество Владимира Высоцкого и интернет-мем.

"Сейчас в интернет заходишь и все новости только об этом, все об этом говорят. Вполне логично, что это вызывает отзыв в интернет-творчестве, в мемах. У нас появилась такая идея соединить бессменную классику – Владимира Семеновича Высоцкого и мем с сумасшедшими бабушками, которые окуриваниями спасают Россию от коронавируса", - рассказал РИА Новости лидер группы Александр Петенёв.

Далее, по его словам, музыканты решили обыграть это в стиле группы и специально сделали это небрежно и буквально за пять минут "под настроение". Песня стала популярной и сейчас активно появилась в социальных сетях.