Окололунная станция нуждается в роботе больше, чем МКС, так заявили создатели “Федора”

Представители НПО "Андроидная техника" заявили, что в антропоморфном роботе, наподобие "Федору", больше нуждается окололунная станция, чем Международная космическая станция. К такому выводу пришли в НПО "Андроидная техника", основываясь на проведенном анализе.





Кроме того, в августе 2019 года, антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850) совместно с космонавтами провели ряд испытаний на МКС. Где космонавт Александр Скворцов управлял роботом при помощи костюма-аватара, а Алексей Овчинин следил за процессом и взаимодействовал с андроидом. Робот с поставленными задачами справился на отлично.

Напомним, робот “Федор” создан НПО "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров заявил о том, что компания НПО "Андроидная техника" совместно с компанией GITAI из Японии планируют сконструировать робота, который будет выполнить ряд миссий на поверхности Луны.