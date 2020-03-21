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Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную дочь через 23 года

Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную дочь через 23 года
Много лет назад в Тольятти была похищена новорожденная девочка. Родители, знакомые и просто неравнодушные люди долго и упорно искали малышку, однако все усилия были тщетны. И вот спустя долгих 23 года Маша все же воссоединилась со своей семьей.

Двухмесячную Машу похитили 3 октября 1996 года. По воспоминаниям ее мамы Ольги Синельниковой, пятого числа должны были состояться крестины ребенка, и по этому случаю приехала бабушка Маши, чтобы помочь подготовиться к церемонии. «Моя мама приехала из Чебоксар. Она хотела помыть окна, при этом смотрела за внучкой. Я сказала: «Оставь Машу, она ничего не даст тебе сделать, очень беспокойная». Потом она ее укачала, взяла с собой в магазин за продуктами. Маша спала. Мама зашла в магазин, вышла через минут пять-десять, а коляски нет», — рассказала Ольга.

Осознав, что ребенка похитили, бабушка позвонила своей близкой подруге, которая тут же примчалась на помощь. Женщины с криком опрашивали прохожих, и им удалось выяснить, что коляску увезла незнакомка. Более того, они нашли водителя, который в тот момент подъезжал к магазину, чтобы разгрузить продукты. Он-то и помог составить фоторобот неизвестной.

На следующий день недалеко от магазина правоохранительные органы нашли коляску, а младенец бесследно исчез. Друзья и знакомые семьи стали печатать листовки, которые рассылались по всей стране. «Я ходила каждый день на вокзал и распространяла. Дома у нас лежала огромная карта, на ней мы ставили значки, куда уже отправили листовки. Писали, что ребенка отняли от груди. Ольга тогда чуть с ума не сошла», — сообщила та самая подруга, которая принимала активное участие в поисках Маши.


По словам соседей и близких семьи, Ольга хотела покончить с собой. Они отмечают, что мама, которая не знала, жив ли ее ребенок, выла и плакала нечеловеческим голосом. Однако Синельникова взяла себя в руки и решила, что будет жить для того, чтобы найти дочь.

Вскоре на одну из листовок пришел отклик из села Холстовка Ульяновской области. Оказалось, что в ночь после похищения неизвестная пара принесла к местной медсестре младенца с высокой температурой. Специалисту заплатили 50 рублей, чтобы она поставила малышке жаропонижающий укол. Медсестра обратила внимание, что ребенок не был одет в детскую одежду, а просто оказался завернут в полотенце.

Позже ей показали видео с Машей. Медицинский работник подтвердила, что именно эту девочку принесли незнакомцы. С ее помощью был составлен фоторобот пары. Но к сожалению, найти этих людей не удалось, несмотря на все усилия. Не теряя надежды, Ольга Синельникова обратилась в передачу «Жди меня». Своих младших дочерей она назвала Саша и Ксюша — хотела, чтобы имена были созвучны с именем Маша. «Коллеги центрального района выделили миллиард за информацию о местонахождении Маши. Триста тысяч мэр города Тольятти предлагал за сведения. И за эти годы не было ничего. Мы писали в редакцию всех газет. Тишина», — заявила Ольга в эфире канала НТВ.

Ведущие признались, что в программу написала Людмила Старова из Самарской области, сообщив, что не так давно умерла ее дальняя родственница Вера Николаевна Лучкина. Перед смертью женщина покаялась кому-то из родных, что в 1996 году украла младенца, потому что ее собственный ребенок накануне родился мертвым. «От первого брака у нее двое детей, но там не сложились отношения, и она стала встречаться с другим мужчиной. Он очень хотел ребенка, потом Вера все-таки забеременела, но на учет никуда не вставала. Она родила мертвого ребенка дома, а чтобы удержать мужа украла чужого», — поделилась информацией Людмила.

Старова дала адрес, по которому ее родственница проживала в Тольятти. Бывшему полицейскому Павлу Чуракову удалось выяснить, что Вера Лучкина после похищения еще год находилась там. Соседи ее видели беременной, поэтому никаких вопросов не возникало. Вскоре женщина продала квартиру и уехала в Ульяновскую область. Маленькая Маша была без документов, но в Ульяновской области у Лучкиной сгорел дом. После того, как произошел пожар, она смогла восстановить документы на ребенка.

Павел Чураков смог разыскать Машу и связался с ней. Оказалось, что девочке дали имя Вера. Он попросил ее прислать снимки родителей, для того, чтобы сравнить с фотороботом. Сомнений не оказалось — это дочь Ольги Синельниковой. ДНК-тест подтвердил догадки. Однако на передачу «Жди меня» девушка не пришла.

Позже Ольга решилась позвонить дочери. Она сообщила наследнице, что помнит все детали, связанные с ней. Например, что у Маши заостренное левое ухо и пятнышко на животе. Именно эти аргументы стали решающими. На следующий день девушка сама связалась с матерью и назначила встречу, которую Синельникова ждала долгих 23 года.

Фото: кадры из передачи «Жди меня» канала НТВ


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Добавлено: 21 мар 2020 в 14:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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