Оперативный штаб: большинство зараженных коронавирусом прилетели из европейских стран

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в городе подтверждены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания. Большинство из них – завозные. Пациенты прилетели из европейских стран.

Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй - не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин.

Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции, 7 человек госпитализированы в стационары Москвы. Все они находятся под наблюдением врачей.

Заболевшие COVID-19 прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2385 Женева - Москва 29.02.20Рейс SU 2613 Милан - Москва 02.03.2020Рейс SU 2384 Москва - Женева 07.03.2020Рейс S7 3752 Ницца - Москва 07.03.2020Рейс S7 3586 Верона - Москва 07.03.2020Рейс J2 809 Баку - Москва 09.03.2020Рейс SU 2329 Мюнхен - Москва 10.03.2020Рейс SU 2383 Женева - Москва 11.03.2020Рейс SU 2305 Франкфурт-на-Майне - Москва 12.03.2020Рейс SU 2383 Женева - Москва 12.03.2020Рейс SU 2381 Женева - Москва 14.03.2020Рейс SU 2385 Женева - Москва 14.03.2020Рейс S7 3556 Мюнхен - Москва 14.03.2020Рейс SU 2381 Женева - Москва 15.03.2020

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализ и проведения осмотра.