Остаемся в комнате: 15 альтернативных идей, чем заняться в самоизоляции

Коронавирус остается главной темой новостной повестки. Ну а мы вынуждены не только следить за сообщениями, как развивается ситуация в мире, но и перестраивать свой привычный уклад жизни: учиться самодисциплине и организовывать работу из дома, а также находить развлечения, не выходя за порог. Но что делать, если полюбить оперу вы пока не готовы даже в условиях пандемии, а все книги в доме уже прочитаны (а выходить за новыми все-таки тревожно)? В новой подборке мы собрали несколько альтернативных идей, как проводить время дома с пользой.

1.Начать вести дневник

Шутки шутками (вспомним ироничный плакат с надписью "Эта серия "Черного зеркала" мне не нравится", который гулял по сети), но человечество сейчас явно переживает очередной поворотный момент своей истории.





Почему бы не начать фиксировать это — для себя и для потомков. Что про это скажут потомки, конечно, неизвестно, да, впрочем, и не важно — главное, что для вас это может стать приятным успокаивающим ритуалом и своеобразной психологической разгрузкой.

Вести дневник, кстати, советует и Кирилл Серебренников. Режиссер, который полтора года провел под домашним арестом, вчера поделился своими советами, как не сойти с ума с самоизоляции.

2.Разобрать шкаф

Освободите стул из-под джинсово-футболочного ига, разложите все по полочкам, переберите вешалки в шкафу. Отсортируйте то, что пришло в негодность или просто вам разонравилось.





Когда снова можно будет свободно гулять по улицам, отнесите все лишнее на своп, в благотворительный магазин или на переработку.

3.Пересмотреть фотографии

Пока границы на замке, а отпуск под вопросом, самое время предаться воспоминаниям, а заодно наконец навести порядок в цифровом архиве.

Распределить все по папкам, отобрать самые любимые моменты, чтобы потом распечатать, перекинуть снимки с телефона на компьютер, чтобы освободить память: есть подозрение, что после коронавируса ценить простые моменты каждый из нас начнет чуточку больше.





4.Учить каждый день по стихотворению

Заточение в четырех стенах, особенно для самых общительных и любопытных, может быть настоящей мукой, особенно если пришлось уйти не на удаленную работу, а на больничный или в вынужденный отпуск.





Чтобы держать мозг в тонусе, возьмите за правило учить каждый день по стихотворению. К концу карантина у вас будет целая программа для творческого вечера — удивите друзей на первой офлайн-вечеринке.

5.Стать кулинаром

Ну что, годовой запас гречки уже сделан? Придется теперь его есть! Разнообразить меню поможет национальная кухня. Хотя в других странах эта крупа не так популярна, как в России, традиционные рецепты все-таки можно найти.





Приготовьте польскую колбасу кашанку, еврейское блюдо из лапши и гречки варнишкес, итальянскую пасту из гречневой муки пиццокери или традиционные бретонские блинчики. Да и вообще, пока поездки под запретом, путешествуйте по кулинарным книгам!





Если живете не одни, а с партнером, например, готовьте вместе, или, наоборот, устройте челлендж: пусть каждый удивляет другого новым блюдом.





6.Начать рисовать

Даже если последний раз держали цветной карандаш на уроке в начальной школе, да и то для того, чтобы тыкать им соседа по парте, просто попробуйте, хотя бы в терапевтических целях.

Начать можно с раскрашивания мандалы — заготовки легко можно найти в интернете и распечатать. Занятие это весьма медитативное и поможет отвлечься от тревожных мыслей.





Если чувствуете в себе силы для самостоятельного творчества, делайте быстрые наброски повседневной жизни: чашка кофе на столе, вид из окна или любимый котик.





7.Устроить медитацию

Паника перед самоизоляцией объяснима одним из главных страхов многих людей — остаться наедине с собой и своими мыслями. Но, как говорится, от страха не надо прятаться, победить его можно только в очном бою.





Нечем заняться? И не надо. Просто сядьте на пол, закройте глаза и глубоко дышите. В первые пять минут будет тревожно, следующие десять будете бороться с гневом и желанием встать, к двадцатой минуте возможно появление панической атаки — не поддавайтесь. Вы сильнее. И спокойней.





Включите запись пения птиц, шум дождя или прибоя. Единение с природой, пусть и виртуальное, тоже поможет отвлечься от тревожных мыслей.

Для начинающих также существует множество гидов по медитации: попробуйте приложения Headspace или Calm.





8.Научиться делать самомассаж

Карантин — это прекрасная возможность уделить больше времени себе, своему здоровью и красоте и, например, научиться делать массаж лица (онлайн-программы есть, например, у "Ревитоники").





Не забывайте об азах обычной профилактики: перед занятиями и в течение дня мойте руки с мылом и обрабатывайте антисептическими средствами.

Пока можно потренироваться, а подробнее о простых и результативных приемах: утренних, которые помогут проснуться, и вечерних, способствующих расслаблению крупных мышечных групп в конце дня, мы расскажем в следующем материале.





9.Узнать, как будет выглядеть планета будущего

Критические моменты всегда располагают к мыслям о будущем. О том, как на Марсе будут яблони цвести, раньше нам рассказывали писатели-фантасты.





Теперь о том, какой будет Земля через десятки лет, можно пофантазировать и самим или узнать, какие предсказания делают другие пользователи сети. "Лаборатория Касперского" создала сайт 2050 Earth, на котором собраны разные идеи от футурологов.

10.Узнать, когда наступит миллиардная секунда вашей жизни

Задуматься о мимолетности жизни (а лучше, конечно, о том, как с толком использовать каждую секунду) — от этого во время вынужденного заточения не спрятаться тоже.





Сервис Billion Birthday с точностью покажет, когда наступит миллиардная секунда вашей жизни. Что делать с этой информацией — уже решать вам.

11.Позвонить родителям и друзьям

Сокращение социальных контактов не означает их полный обрыв. Вам тяжело в четырех стенах? Другим тоже. А быть рядом можно и на расстоянии. Звоните родителям не раз в неделю, а каждый день, устраивайте вечерние видеоконференции с друзьями, чтобы обсудить новости дня и поужинать не в одиночестве.

12.Разбить мини-огород

Если ситуация позволяет вам все-таки выходить из дома хотя бы в магазин, то купите земли и семян, и разбейте на подоконнике мини-огород. Если вы в этих вопросах совсем неопытны, почитайте сначала тематические форумы.

Начать можно с зелени, например, мяты, базилика или шпината, а потом перейти уже и к более "сложным" вариантам: в домашних условиях также можно выращивать помидоры черри, морковку, редиску, клубнику.





Такое занятие, кстати, подойдет и если коротаете время с детьми, ведь все новое малышей увлекает. Кроме того, есть и воспитательный момент: пусть ребенок учится брать на себя ответственность (например, поливайте и ухаживайте вместе с ним) и видит, что с неба ничего не падает — всегда надо приложить усилия.

13.Сделать что-то своими руками для дома

После разбора шкафа наверняка обнаружатся ненужные вещи, и если не хочется ждать, пока можно будет отнести их на переработку, то вполне можно дать им вторую жизнь сразу. Перекроите их, например, на подставки для горячего или новую лежанку для домашнего питомца.





14.Научиться красиво завязывать платок

Привыкли на бегу наматывать шарф? Теперь-то есть время освоить и более художественные варианты.





В сети есть множество видео, как красиво драпировать и завязывать шелковые платки, палантины, а также делать целое платье из отреза ткани без единого стежка!

15.Навести порядок в косметике

Переберите все средства. Безжалостно выкиньте то, что уже просрочено, помойте все кисти и расчески.





А вы уже составили свои списки дел? Делитесь своими советами в комментариях — сделаем этот карантин нескучным!