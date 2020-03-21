Памятнику маршалу Жукову не нужна реставрация, считает сын скульптора

Памятник полководцу Великой Отечественной Войны маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве не нуждался в реставрации, считает сын автора монумента, скульптор Андрей Клыков.

Ранее корреспондент РИА Новости передал с места событий, что памятник Жукову был заменен. Изменилось положение рук полководца: если раньше у Жукова рука была вытянута вперед, то теперь одной рукой он отдает честь, а другой придерживает поводья. В пресс-службе Мосгорнаследия РИА Недвижимость пояснили, что оригинал памятника отправлен на реставрацию в рамках подготовки к юбилею Победы, а копия монумента установлена временно, ее планируется скоро убрать.

"У меня утро началось с этой "приятной" новости. Я ничего не знаю, кто-то мне сказал, что это временное явление - на реставрацию, но я не знаю, что там реставрировать. Непонятно", - сказал Клыков.

Памятник маршалу Георгию Жукову работы скульптора Вячеслава Клыкова и архитектора Юрия Григорьева был установлен в 1995 году к 50-летию Победы. Оба автора ушли из жизни.