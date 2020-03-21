Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино

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Европейские и американские кинорежиссеры, продюсеры, музыканты и организаторы концертов рассказали о том, как пандемия коронавируса разоряет индустрию музыки и кино и как запреты на массовые мероприятия привели к финансовому краху работников этой индустрии. Их слова приводит The Guardian.

Британская певица Грэйс Картер поделилась, что ей самостоятельно пришлось отменить тур по Европе, потому что официальных запретов от властей не было, а ее поклонники, несмотря на новости о пандемии, все равно собирались прийти на шоу. Она отметила, что это далось ей тяжело, поскольку из-за отмены выступлений ее команда лишилась заработка.

Организаторы фестивалей в Европе также пожаловались на то, что из-за атмосферы неопределенности, которую на ранних стадиях распространения коронавируса создавали власти, им приходилось самостоятельно выбирать между финансовым благополучием и заботой об окружающих. «Нам хотелось, чтобы нам сказали, что делать, — сказали бы закрыться, никто бы не спорил», — рассказал Бен Льюис из компании Super Friendz, занимающейся организацией музыкальных фестивалей.

Американский музыкант Крис Форсайт сравнил происходящее в США с терактами в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. «Фанаты не подозревают, насколько хрупкое финансовое положение у большинства музыкантов. Многие зачастую получают не больше бармена», — посетовал он.

Режиссер Кевин Макдоналд посчитал, что происходящее в мире окажет разрушительный эффект на индустрию кино, поскольку никто не может наверняка утверждать, что кинотеатры будут работать осенью. «Студия Universal объявила, что устроит премьеры новых фильмов в интернете — это просто шокирующее заявление, учитывая, что она годами отстаивала право на эксклюзивные премьеры в кинотеатрах», — объяснил он.

Руководитель британского независимого кинотеатра Light House cinema Келли Джеффс заявил, что после рекомендаций властей изолироваться во избежание заражения их доход снизился на 90 процентов: «Мы держались, сколько могли, но в четверг закрылись».

«Я набрал работы, чтобы продержаться до августа. За один час вся она была отменена. Я понял, что будет с индустрией, мне стало плохо. Месяцы пройдут, прежде чем все снова запустится, и когда это произойдет, фрилансеры просто с ума сойдут», — заявил Блэйр Барнетт, работавший художественным директором в различных кинопроектах. Многие кинематографисты также рассказали о том, как им пришлось остановить работу над проектами и как их оставили без денег.