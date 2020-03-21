Показать меню
Актуально
Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи локального SEO продвижения Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом
Новости » Россия » Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса

Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса

Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса

Первая неделя карантина, объявленного в Литве с ноля часов 16 марта сроком на 14 дней, поставила на грань выживания всю местную прессу. Уже 17 марта прозвучало обращение к президенту Гитанасу Науседе, спикеру парламента Викторасу Пранцкетису и руководителю правительства Саулюсу Сквернялису с просьбой отложить уплату налогов и предоставить государственные субсидии для амортизации последствий коронавируса COVID-19. Беда общая: рекламодатели отзывают заказы, закрытые на карантин торговые точки возвращают распространителям печатную продукцию.

«Проблемы из-за отзыва заказов на рекламу, заказов на печатные издания создают угрозу преемственности функционирования СМИ, как на национальном, так и на региональном уровнях. Оно может стать практически невозможным», — говорится в тексте.

По прогнозам, общее сокращение рынка рекламы может составить до 60 млн евро в год, что породит волну невиданных банкротств. По данным сетевых изданий, только за первую неделю карантина отозвано рекламы на 750 тыс. евро или 50% от традиционного портфеля. В секторе радио и ТВ зафиксирована потеря 50% прибыли. Около 6 млн евро убытки печатной прессы. К этой цифре стоит прибавить пока неучтенные минусы от торможения подписной кампании. Акционерное общество «Почта Литвы» сократило на время эпидемии количество работающих отделений, где как раз и осуществляется прием до 75% заказов на периодику.

«Даже финансируемое за счет налогоплательщиков национальное радио и телевидение LRT начинает испытывать финансовые трудности. Что в таких обстоятельствах говорить о проблемах коммерческих телеканалов? Еще большие беды переживают небольшие городские и, особенно, районные издания, возможности которых и в лучшие времена были чрезвычайно узкими?».

В желании максимально оттянуть информационный блэкаут руководители национальной ассоциаций печати Nacionaline spauda Миндаугас Рейникис, издателей национальных, районных и городских газет Раса Навицкене, радио и ТВ-компаний Габриэле Андрашюнене, интернет-изданий Арнас Марцинкус вынужденно просят у государства отложить на четыре месяца уплату налогов компаниям сектора СМИ, предоставить госсубсидию для зарплат, создать специальный фонд поддержки прессы, упростить порядок публичных закупок.

Ответное письмо президентуры, которое подписал не глава государства, а его советник Шарунас Радвилавичюс, выдержано в успокаивающих тонах:

«Качественное, независимое информирование общества в условиях инфекционной пандемии очень важно. Выражаем уверенность, что правительство поддержит СМИ и внесет прессу в те сектора экономики, которым предусмотрены максимальные субсидии исходя из общей суммы в 2,5 млрд евро».

Нечто аналогичное прозвучало из кабинетов дома правительства. Руководители Сейма Литвы промолчали, но лидеры парламентских фракций, в частности, консерватор Габриэлюс Ландсбергис, поспешили напомнить, что пресса — гарант критического взгляда на существующую действительность.

«Туда, где нет правды, тут же приходит неправда», — цитируют Ландсбергиса, председателя правой партии «Союз Отечества», журналисты информационного агентства ELTA, довольно прозрачно намекая: «Неправда приходит в Литву из недружественных стран с Востока».

Автор этой статьи обеспокоена как общей ситуацией, так и сложнейшим положением, в котором оказалась русская пресса Литвы. Она никогда крепко не стояла на ногах, десятилетиями сводя концы с концами. Финансовых резервов у издателей нет, кадров для газет на русском языке давно не готовит ни один университет, а существующий резерв ничтожен, фактически — нулевой.

Корреспондент ИА Newstes связалась с редакторами или их заместителями и ни от кого не услышала оптимистичных сценариев на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Никто из собеседников не надеется на помощь государства. Наоборот: карантин рассматривают как способ прихлопнуть четыре оставшихся еженедельника на русском языке, что уже многократно предлагалось не только разного рода литовс кими радикалами, но и государственными институтами. Например, департаментом государственной безопасности, который с 2014 года рассматривает русскую прессу как «рупоры прокремлевской пропаганды, проводящие антилитовскую политику».

Разумеется, в нынешних условиях еженедельники-дайджесты, «тупо» перепечатывающие старые новости и поэтому опаздывающие с ними, не в состоянии конкурировать с сетью. Интернет-изданий на русском в Литве раз-два — и обчелся. Им тоже не сладко. Вот какой комментарий в социальной сети разместил талантливый главный редактор очень серьезного информационного ресурса:

«Людей ничего не интересует кроме Covid-19 — ни аномальная погода, ни курс рубля, ни цены на нефть, ни поправки в Конституцию, ни смерть Лимонова, ни футбольные результаты (впрочем, их нет, потому, что футбол отменили)… Только количество зараженных, умерших, способы защиты от коронавируса, карта распространения заразы, когда изобретут вакцину, кто закрыл границы и отменят ли занятия в школах, симптомы заболевания, как сдать анализ, по какому адресу приехал ночью бело-красный автомобильчик… И это не весь набор на одну лишь тему, опутавшую, охмурившую страхом, ожиданием, неизвестностью весь мир! Остальные новости уже не читаются, кажутся смешными и мелкими».

Неудивительно, что читатели уходит от беспомощных к более расторопным, располагающим большим штатом постоянных сотрудников и арсеналом «перьев» фрилансеров. В конце января 2020 года Sputnik Литва напечатал интервью с издателем еженедельника «Литовский курьер» Валерием Третьяковым. Помимо прочего, речь в беседе шла о перспективах. Ответ на этот вопрос был безрадостным:

»Газеты уже не живут, а исключительно выживают. И не сегодня-завтра начнут закрываться. Вслед за «бумагой» умрут и сайты, которые тоже есть почти у всех русских газет».

Не хочется быть плохим пророком, но для русской прессы Литвы апокалипсис уже у порога.

Рената Рейнгольдене, Клайпеда


Материалы по теме:

Все российские школы закроются на карантин с 23 марта
Израиль дистанцировался от Европы из-за коронавируса
СМИ: Евро-2020 переносится на 2021 год из-за коронавируса
В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
Добавлено: 21 мар 2020 в 04:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

20 мар 10:35Шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится в эти даты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в далее..
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

20 мар 10:14Новости на сегодня
Первая половина марта успешно пройдена. Но что готовит представительницам Зодиака вторая? Женский гороскоп расскажет об опасностях и возможностях этого периода, а также подскажет, далее..
«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

20 мар 10:06Главные новости
Екатерина ДиденкоФото: @didenko.katerina«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации далее..
Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

20 мар 10:49Политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко выпить с ним на белорусско-российской границе. Об этом российский политик написал в далее..
Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

20 мар 10:00Экономика
Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также далее..
Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач

Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач

20 мар 08:28Украина
Количество инфицированных коронавирусом в Украине может быть значительно больше, чем об этом говорит официальная статистика. Такое мнение высказала в эфире одного из телеканалов далее..



Лента новостей
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

В Бразилии ожидают нулевой рост экономики в 2020 году из-за COVID-19

«Евровидение» потребовало написать для следующего конкурса новые песни

Тина Канделаки: «Это не муж меня мотивирует, а я его»

Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

Бекмамбетов переснял эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

В Доминикане остаются более двух тысяч российских туристов

ВОЗ посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет для борьбы с коронавирусом

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

Путин провел телефонный разговор с Асадом

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих

Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

NYT: Благодаря санкциям Россия лучше переживет шок от коронавируса

13-летняя Сури Круз становится копией своего отца Тома: новое фото

Россиянкам предложили сексуальные развлечения на время карантина

Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+

Играющий за Украину африканец порадовался, что не москаль

Токаев надеется на положительный итог голосования по Конституции в РФ

Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических частей

В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Выезд из Украины в ЕС закрыт не для всех: на кого не распространяются ограничения

Последние новости
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 102 человек В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 102 человек Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино Премия "Звезда Театрала" учредила номинацию за лучший онлайн-проект Премия "Звезда Театрала" учредила номинацию за лучший онлайн-проект «Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки «Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть С нарушителями карантина во Франции перестали церемониться С нарушителями карантина во Франции перестали церемониться Новолуние в марте 2020 года Новолуние в марте 2020 года Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев на родину Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев на родину
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"