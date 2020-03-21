Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса

Первая неделя карантина, объявленного в Литве с ноля часов 16 марта сроком на 14 дней, поставила на грань выживания всю местную прессу. Уже 17 марта прозвучало обращение к президенту Гитанасу Науседе, спикеру парламента Викторасу Пранцкетису и руководителю правительства Саулюсу Сквернялису с просьбой отложить уплату налогов и предоставить государственные субсидии для амортизации последствий коронавируса COVID-19. Беда общая: рекламодатели отзывают заказы, закрытые на карантин торговые точки возвращают распространителям печатную продукцию.

«Проблемы из-за отзыва заказов на рекламу, заказов на печатные издания создают угрозу преемственности функционирования СМИ, как на национальном, так и на региональном уровнях. Оно может стать практически невозможным», — говорится в тексте.

По прогнозам, общее сокращение рынка рекламы может составить до 60 млн евро в год, что породит волну невиданных банкротств. По данным сетевых изданий, только за первую неделю карантина отозвано рекламы на 750 тыс. евро или 50% от традиционного портфеля. В секторе радио и ТВ зафиксирована потеря 50% прибыли. Около 6 млн евро убытки печатной прессы. К этой цифре стоит прибавить пока неучтенные минусы от торможения подписной кампании. Акционерное общество «Почта Литвы» сократило на время эпидемии количество работающих отделений, где как раз и осуществляется прием до 75% заказов на периодику.

«Даже финансируемое за счет налогоплательщиков национальное радио и телевидение LRT начинает испытывать финансовые трудности. Что в таких обстоятельствах говорить о проблемах коммерческих телеканалов? Еще большие беды переживают небольшие городские и, особенно, районные издания, возможности которых и в лучшие времена были чрезвычайно узкими?».

В желании максимально оттянуть информационный блэкаут руководители национальной ассоциаций печати Nacionaline spauda Миндаугас Рейникис, издателей национальных, районных и городских газет Раса Навицкене, радио и ТВ-компаний Габриэле Андрашюнене, интернет-изданий Арнас Марцинкус вынужденно просят у государства отложить на четыре месяца уплату налогов компаниям сектора СМИ, предоставить госсубсидию для зарплат, создать специальный фонд поддержки прессы, упростить порядок публичных закупок.

Ответное письмо президентуры, которое подписал не глава государства, а его советник Шарунас Радвилавичюс, выдержано в успокаивающих тонах:

«Качественное, независимое информирование общества в условиях инфекционной пандемии очень важно. Выражаем уверенность, что правительство поддержит СМИ и внесет прессу в те сектора экономики, которым предусмотрены максимальные субсидии исходя из общей суммы в 2,5 млрд евро».

Нечто аналогичное прозвучало из кабинетов дома правительства. Руководители Сейма Литвы промолчали, но лидеры парламентских фракций, в частности, консерватор Габриэлюс Ландсбергис, поспешили напомнить, что пресса — гарант критического взгляда на существующую действительность.

«Туда, где нет правды, тут же приходит неправда», — цитируют Ландсбергиса, председателя правой партии «Союз Отечества», журналисты информационного агентства ELTA, довольно прозрачно намекая: «Неправда приходит в Литву из недружественных стран с Востока».

Автор этой статьи обеспокоена как общей ситуацией, так и сложнейшим положением, в котором оказалась русская пресса Литвы. Она никогда крепко не стояла на ногах, десятилетиями сводя концы с концами. Финансовых резервов у издателей нет, кадров для газет на русском языке давно не готовит ни один университет, а существующий резерв ничтожен, фактически — нулевой.

Корреспондент ИА Newstes связалась с редакторами или их заместителями и ни от кого не услышала оптимистичных сценариев на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Никто из собеседников не надеется на помощь государства. Наоборот: карантин рассматривают как способ прихлопнуть четыре оставшихся еженедельника на русском языке, что уже многократно предлагалось не только разного рода литовс кими радикалами, но и государственными институтами. Например, департаментом государственной безопасности, который с 2014 года рассматривает русскую прессу как «рупоры прокремлевской пропаганды, проводящие антилитовскую политику».

Разумеется, в нынешних условиях еженедельники-дайджесты, «тупо» перепечатывающие старые новости и поэтому опаздывающие с ними, не в состоянии конкурировать с сетью. Интернет-изданий на русском в Литве раз-два — и обчелся. Им тоже не сладко. Вот какой комментарий в социальной сети разместил талантливый главный редактор очень серьезного информационного ресурса:

«Людей ничего не интересует кроме Covid-19 — ни аномальная погода, ни курс рубля, ни цены на нефть, ни поправки в Конституцию, ни смерть Лимонова, ни футбольные результаты (впрочем, их нет, потому, что футбол отменили)… Только количество зараженных, умерших, способы защиты от коронавируса, карта распространения заразы, когда изобретут вакцину, кто закрыл границы и отменят ли занятия в школах, симптомы заболевания, как сдать анализ, по какому адресу приехал ночью бело-красный автомобильчик… И это не весь набор на одну лишь тему, опутавшую, охмурившую страхом, ожиданием, неизвестностью весь мир! Остальные новости уже не читаются, кажутся смешными и мелкими».

Неудивительно, что читатели уходит от беспомощных к более расторопным, располагающим большим штатом постоянных сотрудников и арсеналом «перьев» фрилансеров. В конце января 2020 года Sputnik Литва напечатал интервью с издателем еженедельника «Литовский курьер» Валерием Третьяковым. Помимо прочего, речь в беседе шла о перспективах. Ответ на этот вопрос был безрадостным:

»Газеты уже не живут, а исключительно выживают. И не сегодня-завтра начнут закрываться. Вслед за «бумагой» умрут и сайты, которые тоже есть почти у всех русских газет».

Не хочется быть плохим пророком, но для русской прессы Литвы апокалипсис уже у порога.

Рената Рейнгольдене, Клайпеда