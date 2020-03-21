Подписан указ о выплате пособий на детей от 3-х до 7 лет

Владимир путин подписал указ, согласно которому семьи, в которых есть дети от 3 до 7 лет, будут получать дополнительную поддержку от государства.

Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации.

Уточняется, что размер ежемесячного пособия составит половину от установленного по региону минимального прожиточного минимума. Также известно, что семья, которая претендует на получение государственной помощи, должна иметь доход ниже прожиточного минимума на каждого, пишет РИА Новости.

Кроме этого сообщается, что подача документов на пособие упрощена по максимуму. Достаточно подать заявку через интернет, далее ответственные органы произведут проверку и предоставят ответ.

Также говорится, что пособие будет назначено каждому ребенку, который имеет подходящий возраст, и его семья имеет соответствующий статус. А размер государственной помощи составит около 5500 руб., средняя сумма по России.