«Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын Татьяны Абрамовой чуть не умер от онкологии в полтора года

45-летней Татьяне Абрамовой выпало немало жизненных испытаний. Однако самым тяжелым стала болезнь младшего сына: когда мальчику было полтора года врачи диагностировали у него раковое образование надпочечника. За небольшой промежуток времени опухоль приобрела большие размеры, и ребенку назначили длительную терапию препаратами. Уже на первом этапе у Саши началось кровотечение в брюшную полость. Тогда врачам пришлось экстренно оперировать маленького пациента.
По словам Татьяны, она не могла расслабиться ни на минуту. Все время, пока сын был на операционном столе, она просила Бога о его спасении. Абрамова уверена: только ее способность сохранять здравый рассудок помогла в той страшной ситуации.
Успешно проведенная операция стала первым шагом к стабилизации состояния Саши. Позже мальчику пришлось пережить курсы химиотерапии и дважды лечь под нож хирурга. В итоге специалисты были вынуждены удалить мальчику почку, что фактически спасло ему жизнь.
Сейчас Александр здоров — регулярно он проходит обследования и поддерживает организм в тонусе. По словам лечащего врача мальчика — угроза миновала, и он полностью восстановился.
Но борьба за жизнь Саши не сплотила артистку с мужем Сергеем Куришенко, а наоборот, отдалила их друг от друга. Мужчина не выдержал накала переживаний, в итоге пара подала на развод. «Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался», — призналась Татьяна.
Сам же Сергей уверен: в их разладе виновата работа. «Мы странно разошлись. Графики не совпадали, и как-то все ушло на задний план, поэтому мы разбежались», — заявил фотограф.
Зато второй брак Абрамовой оказался прочным. Актриса уже семь лет живет душа в душу с коллегой Юрий Беляевым. Вместе они воспитывают двоих сыновей артистки. Недавно пара взяла ипотеку на большую четырехкомнатную квартиру, чтобы комфортно разместиться всей семьей.
«До этого мы жили в моей однокомнатной квартире вчетвером. Мальчики спали на диване, мы с Таней на полу. А в коридоре спала няня», — вспомнил о прежних условиях Беляев.
Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, супруги считают себя гармоничной парой. Юрий и Татьяна до сих пор много работают, ведут активный образ жизни и никогда не унывают.
Фото: Legion-Media