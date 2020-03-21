«Понимала, как только я заплачу, то потеряю его» – сын Татьяны Абрамовой чуть не умер от онкологии в полтора года

Наследнику актрисы практически с рождения пришлось стать частым пациентом клиник. Буквально после первого года жизни у малыша обнаружили онкологию, которая требовала срочного лечения. В программе «Секрет на миллион» Татьяна впервые рассказала о своих переживаниях за маленького Сашу.

45-летней Татьяне Абрамовой выпало немало жизненных испытаний. Однако самым тяжелым стала болезнь младшего сына: когда мальчику было полтора года врачи диагностировали у него раковое образование надпочечника. За небольшой промежуток времени опухоль приобрела большие размеры, и ребенку назначили длительную терапию препаратами. Уже на первом этапе у Саши началось кровотечение в брюшную полость. Тогда врачам пришлось экстренно оперировать маленького пациента.

По словам Татьяны, она не могла расслабиться ни на минуту. Все время, пока сын был на операционном столе, она просила Бога о его спасении. Абрамова уверена: только ее способность сохранять здравый рассудок помогла в той страшной ситуации.

«Я не пролила ни одной слезинки. Понимала, как только я заплачу, то потеряю его. Мне потом и врачи сказали, что он чуть не умер во время операции, но внезапно вернулся. Они знали, что это благодаря мне», — поделилась актриса.

Успешно проведенная операция стала первым шагом к стабилизации состояния Саши. Позже мальчику пришлось пережить курсы химиотерапии и дважды лечь под нож хирурга. В итоге специалисты были вынуждены удалить мальчику почку, что фактически спасло ему жизнь.

Сейчас Александр здоров — регулярно он проходит обследования и поддерживает организм в тонусе. По словам лечащего врача мальчика — угроза миновала, и он полностью восстановился.

Но борьба за жизнь Саши не сплотила артистку с мужем Сергеем Куришенко, а наоборот, отдалила их друг от друга. Мужчина не выдержал накала переживаний, в итоге пара подала на развод. «Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался», — призналась Татьяна.

Сам же Сергей уверен: в их разладе виновата работа. «Мы странно разошлись. Графики не совпадали, и как-то все ушло на задний план, поэтому мы разбежались», — заявил фотограф.

Зато второй брак Абрамовой оказался прочным. Актриса уже семь лет живет душа в душу с коллегой Юрий Беляевым. Вместе они воспитывают двоих сыновей артистки. Недавно пара взяла ипотеку на большую четырехкомнатную квартиру, чтобы комфортно разместиться всей семьей.

«До этого мы жили в моей однокомнатной квартире вчетвером. Мальчики спали на диване, мы с Таней на полу. А в коридоре спала няня», — вспомнил о прежних условиях Беляев.

Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, супруги считают себя гармоничной парой. Юрий и Татьяна до сих пор много работают, ведут активный образ жизни и никогда не унывают.

Фото: Legion-Media