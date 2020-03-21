Пожар в на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар на складе алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья локализован. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с тушением пожара. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства.

«На заводе работает порядка 200—230 человек. Ситуацию мы держим на контроле, и уверен, что пожарные справятся с тушением. Самое главное — никто не пострадал», — сказал губернатор.

Он уточнил, что отправил на место происшествия своего заместителя по региональной безопасности Романа Каратаева и своего заместителя по инвестициям Вадима Хромова.

В настоящее время к работам привлечены более 50 единиц техники и свыше 150 сотрудников спасательных служб. В тушении задействованы три вертолета МЧС и пожарный поезд. По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее ИА Newstes сообщало, что утром 21 марта в подмосковном Дмитрове загорелся склад алюминиевого завода, площадь пожара достигла 60 тысяч квадратных метров (80% здания). В результате пожара у здания обрушилась вся кровля.