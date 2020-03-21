Правительство одобрило проект об объеме венчурных инвестиций

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий увеличение инвестиций в инновационные проекты, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит увеличить объем венчурных инвестиций в инновационные проекты, особенно на ранних стадиях их жизненного цикла.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Также Минэкономразвития поручено организовать работу с предпринимательским сообществом, в том числе с лидерами технологических проектов и компаниями Национальной технологической инициативы для совершенствования поддержки дальнейшего развития российского венчурного рынка.

О результатах работы до 1 сентября необходимо доложить в правительство РФ.