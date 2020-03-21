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Новости » В мире » Празднование 75-летия завершения Второй мировой войны отменили в Лондоне

Празднование 75-летия завершения Второй мировой войны отменили в Лондоне

Празднование 75-летия завершения Второй мировой войны отменили в ЛондонеФото: Andrew Yates / Reuters

Власти Великобритании приняли решение отменить шествие ветеранов в Лондоне в честь 75-летия завершения Второй мировой войны из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает ТАСС.

Отмечается, что масштаб празднования памятной даты по всей стране будет изменен. В частности, отменят шествие ветеранов в Лондоне, а также мероприятия у Сент-Джеймсского дворца.

Такое решение было принято, чтобы уменьшить риск для здоровья ветеранов, пояснили в британском правительстве. Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден выразил надежду, что общественность примет во внимание непростые обстоятельства отмены мероприятий.

День Победы в Великобритании, США и большинстве стран Западной Европы отмечается 8 мая.

По последним данным, в Великобритании насчитывается почти четыре тысячи зараженных коронавирусом. Из них умерли 177 заболевших, вылечились 65 человек. Всего в мире заразились вирусом более 272 тысяч человек.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 05:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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