Премия "Звезда Театрала" учредила номинацию за лучший онлайн-проект

Дирекция премии "Звезда Театрала" приняла решение учредить специальную номинацию за лучший онлайн-проект, созданный в условиях распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе премии.

По данным пресс-службы, формат проектов может быть самый разный, но единственное условие – "культурный ответ коронавирусу должен нести в себе вакцину позитива".

Все присланные работы будут размещаться на сайте журнала и премии под специальной рубрикой "АртОтвет", а также на страницах журнала. Читатели смогут выбрать самый интересный вариант и включить его в лонг-лист премии, а летом голосовать.

Победитель будет выбран путем народного онлайн-голосования, которое пройдет с июля по декабрь на странице журнала "Звезда Театрала", а 7 декабря на торжественной церемонии в Вахтанговском театре лучший онлайн-проект получит главную зрительскую награду.