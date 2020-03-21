Президент Казахстана наградил Лаврова орденом "Барыс" І степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом "Барыс" І степени, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

Лавров в субботу отмечает 70-летие.

"Постановляю за весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Барыс" І степени Лаврова Сергея Викторовича ­– министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Орденом "Барыс" (Барс) награждаются за особые заслуги в государственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности, а также в укреплении сотрудничества между народами, сближении и взаимообогащении национальных культур, дружественных отношений между государствами.