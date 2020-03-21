Приштина отменила стопроцентные пошлины на сырье из Сербии

Косовское «правительство» одобрило решение «премьера» Альбина Курти об отмене стопроцентных таможенных пошлин на сырье из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины. Уже с первого апреля ожидается отмена пошлин на все виды товаров и продуктов, сообщает приштинское издание Koha Ditore.

Совещание министров и последующее голосование проходили по телефону, ввиду борьбы с распространением коронавируса.

Альбин Курти подтвердил, что правительство одобрило отмену пошлин на сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины, добавив, что с полуночи будут открыты шесть административных переходов для его ввоза. Кроме того, в ранее подписанном «главой косовского правительства» документе говорится и о полной отмене 100% пошлин на сербские и боснийские товары с 1 апреля 2020 года. На своей странице в Фейсбук Курти написал, что до 1 апреля косовское правительство реализует еще одну меру — о введении мер полной взаимности.

Стопроцентные таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины установило в ноябре 2018 года правительство под руководством Рамуша Харадиная, который по-прежнему выступает против их отмены до тех пор, пока Сербия не признает Косово.

Кирилл Борщев