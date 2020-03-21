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Новости » Украина » Проезд по спецпропускам и запрет на посещение парков и детских площадок: что ждет киевлян с 23 марта

Проезд по спецпропускам и запрет на посещение парков и детских площадок: что ждет киевлян с 23 марта

Проезд по спецпропускам и запрет на посещение парков и детских площадок: что ждет киевлян с 23 марта

Сейчас далеко не все киевляне осознали важность карантина. Как указал мэр Виталий Кличко 21 марта, без строгих ограничений не обойтись. В Киеве тщательно изучили и учли опыт Уханя (Китай), где вводились тотальные ограничения и таким способом быстро купировали эпидемию коронавируса. Сейчас перед столицей возникли такие же вызовы, когда нужно удержать ситуацию и выиграть время, не дать вирусу охватить город.

Столичные власти вынуждены внедрять более жесткие меры и главное — строго ограничить контакты между людьми, максимально изолироваться по домам и усилить охрану общественного порядка на улицах. Таково новое решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации (протокол № 16).

В понедельник, 23 марта, столичный общественный транспорт прекратит перевозить всех подряд. Напомним, что в наземный транспорта после закрытия метро набивалось битком людей, которые подолгу ждали своего маршрута.

Теперь же предписывается составить списки работников предприятий критической инфраструктуры, которых с новой недели будут перевозить исключительно по спецпропускам: медиков, правоохранителей, спасателей, работников ЖКХ, стратегических предприятий. Завтра, 22 марта, выдадут спецбилеты учреждениям, предприятиям, организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность города. А их сотрудников будут пропускать в транспорт под контролем полиции и сотрудников «Муниципальной варты» при наличии средств индивидуальной защиты.

Уже разработаны маршруты, на которых будут перевозить указанных пассажиров. При необходимости привлекут перевозчиков на автомобильном наземном транспорте любой формы собственности.

Такси можно будет пользоваться, также нет ограничений на передвижение частным автотранспортом.

Для проведения дезинфекции киевских многоэтажек из местного бюджета выделят 23 миллиона гривен.

В магазинах и аптеках в период действия ограничений смогут находиться не более одного человека на каждые 10 квадратных метров площади.

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До 27 марта департаменту здравоохранения поручено обеспечить госпитальную базу на 1000 пациентов.

Работники зеленого хозяйства столицы должны проводить информационную работу насчет запрета на пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях.

Кроме того, разворачивается работа по своевременному выявлению, обследованию и изоляции лиц, находившихся в контакте с больными, у которых лабораторно подтвердилось заболевание COVID-19. А Госпогранслужба должна предоставить информацию о киевлянах, которые вернулись из-за границы после 10 марта этого года.

Обеспечивать порядок и контролировать соблюдение ограничений на время карантина наряду с правоохранителями будут и сотрудники «Муниципальной варты».

Комиссия приняла к сведению ориентировочный прогноз НАН Украины: при низком уровне противоэпидемических профилактических мероприятий могут быть инфицированы 22,2 миллиона украинцев.

Мэр призвал киевлян отказаться от прогулок на пикники в парки и посещения с детьми детских площадок. Ведь у одного носителя вируса, по словам специалистов, от 35 до 100 контактов, поэтому вирус распространяется очень быстро.

— Кто еще не понял, какую угрозу несет коронавирус, пусть посмотрит видеокадры из Италии, — призвал Кличко. — Я обращаюсь к киевлянам: призывы оставаться дома — означают оставаться дома! Ваше здоровье — в ваших руках!

Вечером 21 марта Виталий Кличко заявил, что в Киеве зарегистрировали 7 новых случаев заражения COVID-19. Всего же в столице 10 инфицированных коронавирусом.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал ужесточение контроля над украинцами из-за коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»


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Добавлено: 21 мар 2020 в 22:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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