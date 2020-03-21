Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

«Если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — отметил Пушков. Он добавил, что Вашингтону пора прекратить «валить с больной головы на здоровую».

20 марта Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, распространяемые этими странами сообщения дискредитируют меры, которые против пандемии предпринимают Соединенные Штаты.

В конце февраля сообщалось, что Госдепартамент США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе. Представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».

По состоянию на ночь 21 марта, общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 257 тысяч человек. 11,1 тысячи умерли.

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.



Соблюдайте дистанцию в общественных местах



Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.



Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.



По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот



Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.



Соблюдайте правила респираторной гигиены



При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.



При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью



Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.



Полезные сайты и телефоны:



— сайт стопкоронавирус.рф;



— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;



— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;



— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;



— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);



— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;



— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;



— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения