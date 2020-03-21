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Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать помощь республике для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно сообщению, стороны обстоятельно обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также меры по противодействию распространению инфекции, которые предпринимаются в России и Италии. Глава РФ выразил поддержку итальянскому руководству и народу в связи с крайне тяжёлой эпидемиологической обстановкой, которая сложилась в этой стране.

Путин и Конте условились о тесном взаимодействии в борьбе с инфекцией. В ответ на обращение итальянской стороны российский лидер «подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил её конкретные параметры».

В частности, планируется поставлять средства защиты, мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское  и иное оборудование,  а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах Италии. Поставки будут осуществляться по линии Минобороны с задействованием самолётов Воздушно-космических сил России.

Джузеппе Конте выразил «искреннюю благодарность за те шаги, которые предпринимает Россия, чтобы поддержать Италию в столь сложное для неё время».

Беседа состоялась по инициативе российской стороны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 234 тысяч человек. Число летальных исходов составляет почти десять тысяч. В России, по последним данным, выявлено 306 случаев инфицирования. 

В субботу руководитель службы гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщил, что в стране за сутки от коронавируса скончались 793 человека. Всего в республике носителями COVID-19 являются 42 тысячи 681 человек.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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