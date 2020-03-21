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Новости » Политика » Путин проведет встречу с членами Совбеза

Путин проведет встречу с членами Совбеза

Путин проведет встречу с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, не исключено, что в этот день у него состоится также международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает свою работу в Кремле, сегодня состоится у него оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Естественно, он и по отдельности потом пообщается с постоянными членами Совбеза, как это традиционно бывает", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что в этот день запланирован также ряд других встреч, это будут внутренние совещания.


"Не исключаем также проведения международного телефонного разговора, мы о нем традиционно расскажем", - добавил представитель Кремля, говоря о рабочем графике президента.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 22:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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