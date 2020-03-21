Путин проведет встречу с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, не исключено, что в этот день у него состоится также международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает свою работу в Кремле, сегодня состоится у него оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Естественно, он и по отдельности потом пообщается с постоянными членами Совбеза, как это традиционно бывает", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что в этот день запланирован также ряд других встреч, это будут внутренние совещания.

"Не исключаем также проведения международного телефонного разговора, мы о нем традиционно расскажем", - добавил представитель Кремля, говоря о рабочем графике президента.