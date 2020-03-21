Районы Кубани получили 12 новых машин скорой помощи

Одиннадцать районов Кубани в марте 2020 года получили новые машины скорой помощи.

Они укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. В частности, аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, электрокардиографами, ингаляторами, пульсоксиметрами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови.

20 марта муниципалитеты получили 7 реанимобилей класса «C» и 5 машин класса «В». Комплектация скорых позволяет на месте оказывать экстренную медпомощь пациенту и быстро доставить его в стационар. На каждом автомобиле установлена навигационная система ГЛОНАСС.

Распоряжение правительства РФ о выделение средств на приобретение автомобилей было подписано ещё в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В региональном Минздраве рассказали, что каждый год служба скорой помощи совершает 2 млн выездов — это почти шесть тысяч выездов в день, включая выходные и праздничные дни. В министерстве отметили что на данный момент краевой автопарк скорой помощи имеет более 650 автомобилей.

В регионе в рамках нацпроекта „Здравоохранение“ проходит модернизация информационной системы службы скорой помощи. Все станции скорой помощи будут связаны одним информационным пространством — это значительно повысит качество обслуживания жителей Краснодарского края.