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Родительские субботы: церковные традиции и народные обычаи

Родительские субботы: церковные традиции и народные обычаи

В православной религии поминовению усопших выделены особые дни, названные родительскими субботами. Верующие соблюдают предписания церкви, а также народные традиции, которые помогают справиться с болью утраты и проводить души в иной мир.

Усопших поминают все без исключения, и у каждой религии есть свои запреты и традиции. В православии верующие не только соблюдают церковные заветы, но и следуют обычаям своего народа. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как правильно поминать души умерших, чтобы не навлечь на себя бед.


Народные обычаи поминовения усопших

По традиции в день родительской субботы многие поминают усопших поминальным обедом, который проводят на могильных участках. Этот обычай тянется испокон веков, как и желание угодить душам умерших. На погостах оставляют угощения, чтобы порадовать близких, ушедших в иной мир.

Еще один обычай, который не одобряет церковь, заключается в употреблении спиртных напитков во время поминок. Кроме того, на погостах часто оставляют вещи, которые символизируют вредные привычки умерших: этого делать, по мнению Церкви, не стоит.

По обычаю на могилах обязательно убираются, заменяя цветы и пропалывая клумбы. Считается, что с кладбища нельзя ничего уносить, и в день поминовения усопших на погосты стараются не брать много личных вещей, чтобы не приносить в дом энергетику кладбища. По поверьям все, что упало на кладбищенскую землю, уже принадлежит миру мертвых, и такой вещи уже не будет места в доме.


Церковные традиции родительских суббот

Церковь не одобряет некоторых обычаев, поэтому священнослужители рекомендуют не приносить на погосты еду и тем более не оставлять ее на могилах. Все продукты либо оставляют в церкви после поминальной службы, либо раздают прохожим, чтобы те помянули добрым словом умерших.

В родительские субботы принято устраивать поминальные обеды дома, собирая родственников и вознося молитвы Высшим Силам по усопшим. В такие дни стоит отказаться от увеселительных мероприятий и проводить время в кругу семьи.

Священнослужители напоминают, что слишком сильно оплакивать умерших не следует. Их души попадают в Царствие небесное, под покровительство Высших Сил, и молитвы помогают справиться с болью утраты.

Посещение заупокойных служб в поминальные дни не является обязательным, однако верующие стараются посетить церкви и храмы, чтобы подать записки с именами усопших. Священнослужители упоминают имена во время общих молитв.

Церковь запрещает отзываться об усопших плохо, клеветать и распускать сплетни. В день поминовения верующие всегда вспоминают покойных добрым словом, а также молятся за их души, чтобы те смогли попасть на Небеса.


Священнослужители напоминают о том, что в родительские субботы поминают только православных и тех, кто не намеренно лишился жизни.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 06:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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