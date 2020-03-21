Россия не станет подчиняться шантажу, который начала Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть. Как пишет Bloomberg, какими бы ни были потери и убытки для России, президент страны Владимир Путин не станет договариваться первым.

По версии издания, начиная противостояние, российские власти были готовы к падению цен до $ 20 за баррель и столкновению из-за этого с негативными экономическими последствиями.

В Кремле уверены, что способны выиграть нефтяную войну, потому что заблаговременно создали достаточные резервы для этого. Москва уверена в том, что сможет продержаться дольше, чем Саудовская Аравия и партнеры.

Как сказано в материале, королевство очень долго терпело нарушения Россией взятых на себя обязательств по добыче, но отказ Москвы поддержать дополнительные сокращения вызвал гнев.

Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества с ОПЕК, но только на своих собственных условиях, пишет агентство. По информации его источников, предложение России по ОПЕК+ остается в силе, несмотря на то что ранее оно было отклонено королевством.

Напомним, что нефть начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+ 6 марта.

Тогда стороны не смогли договориться о продлении соглашения или заключить новую сделку. Россия была готова продлить соглашение на прежних условиях, отказавшись сокращать добычу, как того требовала Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Newstes, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стоимость нефти марки Brent в $ 25 за баррель не является катастрофой в среднесрочной перспективе.