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Новости » Политика » Россия оказалась готова к нефтяной войне и не пойдет на уступки — Bloomberg

Россия оказалась готова к нефтяной войне и не пойдет на уступки — Bloomberg

Россия оказалась готова к нефтяной войне и не пойдет на уступки — Bloomberg

Россия не станет подчиняться шантажу, который начала Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть. Как пишет Bloomberg, какими бы ни были потери и убытки для России, президент страны Владимир Путин не станет договариваться первым.

По версии издания, начиная противостояние, российские власти были готовы к падению цен до $ 20 за баррель и столкновению из-за этого с негативными экономическими последствиями.

В Кремле уверены, что способны выиграть нефтяную войну, потому что заблаговременно создали достаточные резервы для этого. Москва уверена в том, что сможет продержаться дольше, чем Саудовская Аравия и партнеры.

Как сказано в материале, королевство очень долго терпело нарушения Россией взятых на себя обязательств по добыче, но отказ Москвы поддержать дополнительные сокращения вызвал гнев.

Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества с ОПЕК, но только на своих собственных условиях, пишет агентство. По информации его источников, предложение России по ОПЕК+ остается в силе, несмотря на то что ранее оно было отклонено королевством.

Напомним, что нефть начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+ 6 марта.

Тогда стороны не смогли договориться о продлении соглашения или заключить новую сделку. Россия была готова продлить соглашение на прежних условиях, отказавшись сокращать добычу, как того требовала Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Newstes, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что стоимость нефти марки Brent в $ 25 за баррель не является катастрофой в среднесрочной перспективе.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 08:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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