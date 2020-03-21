Россияне столкнулись с масштабным сбоем YouTube

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Россияне испытывают масштабные проблемы с доступом к видеосервису YouTube. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который фиксирует сбои в популярных интернет-сервисах.

Сообщения о проблемах и неполадках начали поступать с утра 20 марта. По данным сервиса, около 90 процентов пользователей столкнулись с тем, что не могут смотреть видео на хостинге и зайти на сайт. У пяти процентов посетителей видеохостинга не получается пройти авторизацию.

Судя по карте сбоев, YouTube недоступен в основном в России. Больше всего сообщений идет из городов центральной и южной части страны — Москвы, Казани, Краснодара, Воронежа, Саратова, Волгограда, Ростова-на-Дону. Однако неполадки в той или иной степени наблюдаются и во многих других российских городах и населенных пунктах.

На данный момент от YouTube нет каких-либо комментариев, с чем связан текущий сбой. Ранее компания объявила о том, что ухудшит качество видео для зрителей, проживающих в странах Европейского союза, чтобы снизить нагрузку на интернет-соединения. На 20 марта были запланированы учения для проверки устойчивости российского интернета. В Минкомсвязи заявляли, что их отменили из-за коронавируса.