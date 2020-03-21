Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Ирина СанниковаФото: СтГМУ

Главный инфекционист Ставропольского края заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Baza.

В начале марта Ирина Санникова ездила в Испанию, однако скрыла факт поездки и не соблюдала карантин. Более того, после возвращения она успела прочитать несколько лекций и поучаствовать в научной конференции.

17 марта она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Те заподозрили коронавирус, экспресс-тест показал положительный результат. Санникова до сих пор остается в больнице, а десятки человек, с которыми она контактировала, были изолированы.

Полиция начала проверку по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

За последние сутки, 20 марта, новые случаи коронавируса были зафиксированы в девяти регионах России. На данный момент рекордсменом по количеству заболевших является Москва.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились. Всего в мире более 266 тысяч зараженных, из них умерли более 11 тысяч, вылечились более 87 тысяч.