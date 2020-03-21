Российский канал отказался наказать критиковавшую поправки в Конституцию ведущую

Кадр: ГТРК «Камчатка»

Ведущая ГТРК «Камчатка» Александра Новикова раскритиковала голосование по поправкам в Конституцию. При этом руководство телеканала заявило, что не планирует наказывать свою сотрудницу за ее высказывания, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Ну, переговорю я с ней, но это не значит, что будут какие-то движения в какую-либо сторону. Мы не какой-то карательный орган», — заявил директор телерадиокомпании Алексей Костылев.

Он также отметил, что в настоящее время телеведущая находится в отпуске, который закончится только 15 апреля, поэтому ее высказывания никаким образом не относятся к деятельности самого канала. «Чем она сейчас занимается, я без понятия. Она в отпуске, поэтому сейчас не относится к компании», — подчеркнул Костылев.

Как отмечается, ранее Новикова опубликовала в своем Instagram-аккаунте сториз, где рассказала о своем отношении к грядущему голосованию. В частности, она заявила, что этот процесс больше напоминает театральную постановку.

Ранее телеведущая уже привлекала к себе внимание: в феврале в сети распространилось видео, на котором Новикова не может сдержать смех, рассказывая о повышении социальных выплат в России на три процента. Фрагмент в эфир не попал. Тогда руководство телеканала также отказалось увольнять сотрудницу.