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Новости » Экономика » Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризисФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российская экономика способна выдержать мировой кризис, так как после введения санкций она стала более стрессоустойчивой. К такому выводу пришло издание The New Yourk Times.

По мнению американских журналистов, именно ограничения западных стран и ответные шаги России позволили экономике страны подготовиться к внешним стрессам. Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.

Подчеркивается, что крупные российские компании практически свободны от долгов, а сама страна самодостаточна в сельском хозяйстве. Кроме того, бизнес в стране приспособился к изоляции, что дало возможность подготовиться к нынешней ситуации. «Россия не входит в кризис, а вступает в кризис с огромными финансовыми резервами», — говорится в статье.

Ранее организация «Институт международных финансов» (IIF) объявила, что треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Согласно прогнозам, период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года.

Обвал цен на нефть начался в марте. Отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

18 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 03:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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