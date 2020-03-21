С нарушителями карантина во Франции перестали церемониться

Во Франции с пятницы, 20 марта, начали применять меру пресечения в виде удержания под стражей для злостных нарушителей карантина, установленного в связи с эпидемией коронавируса нового типа (Covid-19). Силы правопорядка обратились к более жёстким мерам к нарушителям на третий день карантина.

По данным газеты Le Parisien, по меньшей мере пять человек, отказавшихся соблюдать карантин, задержали в департаментах Сен-Сен-Дени и Па-де-Кале. Им вменяют угрозу для жизни окружающих. По этой статье УК Франции предусмотрено до года лишения свободы и 15 тысяч евро штрафа. Всех задержанных ранее уже штрафовали за выход из дома без уважительной причины.

По информации канала BFM TV, полиция выписала уже 18 тысяч штрафов на сумму в 2,4 млн евро. Штраф может быть увеличен со 135 до 375 евро в случае невыплаты в установленный срок. Изначально штраф составлял 38 евро.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что слишком много французов не восприняли всерьёз объявленные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА Newstes, министр внутренних дел Кристоф Кастанер пошёл ещё дальше, назвав «глупцами» тех, кто не соблюдает осторожность во время карантина. С таким высказыванием глава МВД выступил в эфире радиостанции Europe 1 в четверг, 19 марта. «Некоторые считают себя маленькими героями, если нарушают правила. Но нет, в этом случае ты просто ведёшь себя, как идиот, и в первую очередь являешься угрозой для самого себя», — заявил Кастанер.

Ранее стало известно, что Ницца станет первым крупным французским городом, где местные власти введут комендантский час для ужесточения карантинных мер. Соответствующее постановление подписал мэр города Кристиан Эстрози. Выход на улицу будет запрещен всем, кроме медицинских или социальных работников, которые помогают пожилым и уязвимым людям, сообщил градоначальник Ниццы. Речь идет, например, о тех, кто покупает продукты пожилым людям. По словам Эстрози, с восьми вечера в городе будет приглушено освещение. Это должно стать сигналом о том, что выход из дома запрещён. «Заверяю всех, кто думает, что это может облегчить передвижение правонарушителей: у нас есть сеть инфракрасных камер видеонаблюдения, мы легко обнаружим всех, кто не соблюдает меры, чтобы наши полицейские могли их найти», — предупредил мэр.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Франции, в стране подтверждено 10 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 372 больных.