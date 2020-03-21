Сергей Лавров в день своего 70-летия стал Героем Труда

Президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел Сергею Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. В нем сказано, что звание Героя Труда РФ присваивается Лаврову «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Отметим, что сегодня глава МИД РФ отмечает 70-летие. Известно, что среди прочих Лаврова с юбилеем поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал российского министра «образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству».

Коллектив редакции ИА Newstes присоединяется к поздравлениям и от души желает Сергею Викторовичу дальнейших успехов на поприще защиты интересов России.